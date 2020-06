Impasse Barcellona, l’Inter puÃ² “ricomprare” Lautaro Martinez – TS

Impasse Barcellona, l’Inter può “ricomprare” Lautaro Martinez – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea che i tempi della trattativa Inter-Barcellona per Lautaro Martinez si sono dilatati per le difficoltà dei catalani. I nerazzurri ora possono provare a rinnovare.

POSIZIONE INTER – Strategia o prova di forza. Lo si capirà probabilmente a settembre, ma le dicharazioni di Marotta prima della sfida con la Sampdoria su Lautaro Martinez, gara in cui è anche tornato al gol, non sono passate inosservate. Oltre ai soliti concetti l’ad nerazzurro ha aggiunto un paio di concetti da sottolineare. Il primo è che l’Inter non intende vendere i suoi giocatori, e se il giocatore non vuole andare via se lo tiene. Poi ha aggiunto altro pepe: “Lautaro non ha manifestato concretamente la voglia di andare via, sono ottimista si possa continuare con lui anche l’anno prossimo”. Strategia o prova di forza? Vedremo.

PROBLEMI CATALANI – Di certo le carte in tavola rispetto alle idee di inizio 2020 sono molto cambiate. Il Barcellona non ha in questo momento la forza di accontentare le richieste dell’Inter, né di avvicinarsi alla clausola. I nerazzurri lo sanno e non hanno intenzione di fare sconti: non ci sono necessità stringenti di bilancio, non serve cedere. Più passano i giorni e più a Milano sono convinti che certe cifre non si vedranno e quindi perché cedere Lautaro quest’anno?

LA POSIZIONE DEL TORO – Il giocatore ha già un accordo col Barcellona. Tramite il suo entourage ha già detto sì a un ingaggio da 10 milioni a stagione. Ma al tempo stesso non ha mai detto all’Inter di volersene andare. Insomma, non ha puntato i piedi e c’è da credere che difficilmente lo farà. Almeno finché la squadra avrà degli obiettivi da giocarsi. Il che con l’Europa League significa ad agosto. Per questo è probabile che la questione si trascinerà fino a settembre, quando anche il Barcellona avrà chiuso il bilancio ’19-20 e avrà più chiari i suoi margini di manovra.

IDEA RINNOVO – In questo lasso di tempo chissà che l’Inter non provi a “ricomprarsi” Lautaro. Un giocatore che nei mesi scorsi in tanti, anche in casa nerazzurra, davano per perso fino a fine stagione. Non è da escludere che nelle prossime settimane Marotta e Ausilio propongano al giocatore un rinnovo alzando l’ingaggio da circa 2,5 milioni ad almeno 5,5 o più coi bonus. Difficile però si arrivi ai 7 più bonus di Lukaku e Eriksen. Magari togliendo anche la clausola, promettendo però al ragazzo di ascoltare le offerte tra un anno. Lautaro avrà la pazienza di aspettare il Barcellona o accetterà di sedersi a parlare con l’Inter?