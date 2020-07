Il lungo stop ferma anche il Pallone d’oro: non sarÃ  assegnato nel 2020

Il lungo stop ferma anche il Pallone d’oro: non sarà assegnato nel 2020

Condividi questo articolo

Il lungo stop del calcio a causa della pandemia ha fermato anche lo storico premio del Pallone d’oro che per la prima volta dalla sua istituzione non sarà assegnato

Il lungo stop primaverile del calcio europeo, che ha costretto poi i diversi campionati a un finale sprint come quello tutt’ora in corso in Italia e ha costretto la Uefa a rinviare gli Europei e a disputare le fasi finali delle Coppe in agosto, provoca una “vittima” illustre come il Pallone d’oro. France Football, organizzatore dello storico premio riservato al miglior calciatore dell’anno, ha infatti annunciato che non sarà assegnato il titolo del 2020. France Football spiega che la decisione è stata presa perché la stagione tutt’ora in corso è troppo anomala per essere giudicata e ci sono inoltre campionati, come quello francese, che sono stati fermati definitivamente, fatto che avrebbe messo alcuni giocatori in condizioni svantaggiate rispetto ad altri. Per la prima volta dal 1956, data della sua istituzione, il Pallone d’oro non viene quindi assegnato.

fonte: francefootball.fr