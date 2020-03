Il Coronavirus ferma anche le Olimpiadi: rinviate al 2021

La pandemia di Coronavirus ha fermato anche le Olimpiadi di Tokyo. Nonostante le resistenze del Governo giapponese e del CIO, i giochi ormai sono vicinissimi al rinvio

Secondo l’ANSA le Olimpiadi di Tokyo 2020, previste per la prossima estate, saranno rinviate al 2021. In questi ultimi giorni c’erano stati forte resistenze da parte del Governo del Giappone e del CIO per mantenere la manifestazione nelle date previste ma, davanti all’espandersi della pandemia e alle obiezioni di diversi paese, il rinvio sarebbe ormai deciso. Il Primo Ministro giapponese Abe avrebbe affermato anche anche il CIO sarebbe d’accordo sul rinvio, a questo punto si attende solo l’ufficialità del CIO.

fonte: ansa.it