Icardi-Psg Ã¨ corsa contro il tempo: chiudere Ã¨ un vantaggio per tutti – CdS

Icardi-Psg è corsa contro il tempo: chiudere è un vantaggio per tutti – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega che nell’operazione Inter-Icardi-Psg c’è convenienza generale a chiudere entro domenica.

INTESA A UN PASSO – Alla corsa contro il tempo Inter e Psg hanno fatto l’abitudine. Fin da subito, con quell’aereo preso all’ultimo minuto utile. Oggi come allora l’accordo arriverà all’ultimo momento. Questione di dettagli, sia chiaro. Leonardo sta gestendo tutto dal Brasile. Più di 60 milioni, ma meno di 65. Colmando la distanza coi 70 pattuiti con bonus facili. Di sicuro l’Inter non poteva farsi andare bene la prima offerta del Psg da 50 milioni. Sconto sì, ma limitato. Così tra i 55 del rilancio e i 65 pretesi in un secondo momento ci si troverà a metà strada.

QUESTIONE DI BONUS – Il nodo più complicato sono i bonus. Riconducibili a traguardi verosimili. Non, ad esempio, la vittoria della Champions League. Resta valida quell’aggiunta di 15 milioni stabilita la scorsa estate se Icardi tornasse in Italia con altra maglia. Per Leonardo il riscatto di Icardi è la priorità: sa che il prossimo mercato non sarà semplice e vuole una garanzia in fatto di gol.

ICARDI SPINGE – Chiudere entro domenica non è solo un desiderio dell’Inter. Dietro c’è anche il fattore Icardi. In questo momento i due club non hanno bisogno del suo ok per perfezionare l’operazione. E l’ex capitano nerazzurro ha già un contratto di un anno con opzione per i successivi quattro da circa 10 milioni netti a stagione bonus compresi. Intesa fino al 2024 valida solo col riscatto entro il 31 maggio. Dal primo giugno l’opzione cadrà e con essa anche questo stipendio.