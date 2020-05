Icardi, per l’Inter plusvalenza totale. Conservata clausola particolare – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea cifre, dettagli e retroscena dell’affare Icardi-Paris Saint-Germain. Per l’Inter è la fine di un’epoca, olre ad una plusvalenza più che cospicua

HERE WE GO – Tanto tuonò che alla fine piovve. Mauro Icardi sta per diventare un calciatore del Paris Saint-Germain a titolo definitivo. L’Inter e il club parigino hanno trovato l’accordo, come vi raccontavamo ieri in serata (QUI tutti i dettagli). “La Gazzetta dello Sport” sottolinea i dettagli da limare, quelle cifre e quei bonus che alla fin fine hanno fatto la differenza poiché accontentano un po’ tutti. La base fissa dell’affare si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Ce ne sono 8 di bonus, legati sia ad obiettivi personali di Icardi che ai traguardi di squadra. Per l’annuncio manca davvero poco. Il Paris Saint-Germain risparmia il 17% rispetto ai 70 milioni che l’accordo dello scorso novembre metteva in conto. Anche Mauro può sorridere: si tiene stretto il contratto da 10 milioni di euro (tra parte fissa e variabile) firmato la scorsa estate. In caso di ritorno all’Inter sarebbe tornato ai 4 dell’ultima stagione nerazzurra.

PRECAUZIONI – Ma l’Inter ottiene anche un’altra piccola-grande soddisfazione, secondo “La Gazzetta dello Sport”: una clausola anti-Juventus. I nerazzurri conoscono bene il valore di Icardi e vorrebbero evitare di trovarselo davanti nell’immediato: se il Paris Saint-Germain decidesse di rivenderlo in Italia, nelle casse di Steven Zhang entrerebbero altri 15 milioni. Da capire le tempistiche di validità di questa clausola. Di certo, per l’Inter finisce un’era.

Fonte: La Gazzetta dello Sport