Icardi-Paris Saint-Germain: bandiera a scacchi. La cifra per l’Inter – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” si spinge oltre l’ostacolo: l’Inter e il Paris Saint-Germain avrebbero trovato l’accordo per il riscatto di Mauro Icardi. Note anche le cifre definitive dell’affare, mancano solo alcuni dettagli riguardo ai bonus

HERE WE GO – Per Mauro Icardi al Paris Saint-Germain mancano solo i dettagli. A riportarlo è il “Corriere dello Sport”, sottolineando come “Lo scambio di documenti per ratificare il passaggio definitivo del bomber argentino prende forma in queste ore“. Icardi ha già firmato col Paris Saint-Germain un contratto che lo lega, in caso di riscatto definitivo, fino al 2024. Il quotidiano romano parla anche di cifre: “Leonardo è riuscito a far abbassare leggermente le pretese dell’Inter“. Si dovrebbe chiudere intorno ai 60-65 milioni più bonus, a patto che siano facilmente raggiungibili. Già da ieri filtrava parecchio ottimismo su un lieto fine per l’affare. Tra oggi e il prossimo fine settimana sono attesi sviluppi definitivi.

DETTAGLI – I contatti tra Leonardo, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta si sono intensificati nelle ultime ore. Per Icardi restano solo da limare alcune condizioni riguardo ai bonus. Verosimilmente nel weekend saranno consegnate tutte le certezze.

Fonte: Corriere dello Sport