Icardi, l’Inter abbassa richiesta economica: PSG pronto a chiudere – ESPN

Secondo quanto riporta ESPN, sarebbe vicina la fumata bianca tra Inter e PSG per il riscatto da parte dei parigini di Mauro Icardi. Decisivo il lavoro della moglie-agente dell’argentino, Wanda Nara, che avrebbe convinto i nerazzurri ad abbassare la cifra richiesta per mandare in porto la trattativa.

AVVICINAMENTO – Si sono intensificati i discorsi tra Inter e PSG, grazie anche alle pressioni di Wanda Nara per convincere il club nerazzurro ad abbassare le pretese finanziarie. Al momento l’opzione di riscatto per i parigini è fissata a 70 milioni di euro, ma il Direttore Generale Leonardo ha richiesto l’abbassamento della cifra vista la situazione di emergenza dovuta al Coronavirus. La nuova richiesta dei milanesi dovrebbe aggirarsi attorno ai 55-60 milioni di euro, una somma che dipende anche da quali e quanti bonus verranno inseriti nella trattativa. Filtra ottimismo tra i dirigenti del Paris Saint-Germain, che avrebbero anche già negoziato con l’attaccante argentino un contratto di quattro anni a 10 milioni a stagione.