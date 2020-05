Icardi, arriva offerta PSG (piÃ¹ bassa) all’Inter! Occhio alla deadline – GDM

Icardi, arriva offerta PSG (più bassa) all’Inter! Occhio alla deadline – GDM

Condividi questo articolo

Il PSG ha presentato una nuova offerta all’Inter per Mauro Icardi: si tratta di una cifra inferiore rispetto a quella pattuita per il riscatto

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, sarebbe giunta una nuova offerta da parte del PSG sul tavolo dell’Inter per Mauro Icardi. Non su tratterebbe dei 70 milioni di euro previsti per il riscatto dell’attaccante argentino. La proposta sarebbe di 50 milioni di euro, non tutti facilmente raggiungibili. Palla all’Inter che dovrebbe riflettere anche sulla possibilità di prolungare l’opzione di riscatto, in scadenza il prossimo 31 maggio, con però il necessario placet anche del centravanti. Una deadline importante visto che oltre questa data andrebbero ridiscussi i termini sia con il giocatore che tra i club.