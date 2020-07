Icardi: “Al PSG per vincere titoli, grande passo nella mia carriera! Italia…”

Icardi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del PSG. L’attaccante argentino, pagato 58 milioni più bonus dall’Inter, ha spiegato i motivi della scelta di trasferirsi a Parigi

ADDIO ALL’INTER – Mauro Icardi racconta così il cambio di maglia: «Era importante per me fare un grande passo nella mia carriera. Ho ventisette anni, sono stato molto tempo in Italia. Volevo giocare in un club come il PSG per vincere titoli e arrivare a un livello alto. Sicuramente mi attraeva l’idea di cambiare aria».