Ibrahimovic-Lukaku, Procura FIGC acquisice referto. Inchiesta in arrivo?

Lukaku – Ibrahimovic – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Tiene banco la questione relativa alla lite tra Ibrahimovic e Romelu Lukaku avvenuta durante i quarti di Coppa Italia. I due calciatori sono stati squalificati dal Giudice sportivo (qui i dettagli). La Procura FIGC però ha acquisito il referto

INCHIESTA – La questione relativa alla lite tra Ibrahimovic e Lukaku non è ancora finita. La Procura della FIGC ha acquisito il referto per accertare le condotte segnalate dal Giudice sportivo. Ne ha parlato Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale: «Le immagini che abbiamo visto non sono state belle e anzi vanno messe in discussione. Dal punto di vista regolamentare l’arbitro ha evidenziato quello che ha visto in campo prendendo le sue decisioni, ora la procura acquisirà il referto per capire esattamente a cosa si riferiscono le squalifiche. Se non dovessero emergere indicazioni legate a fatti specifici, alle frasi o alle immagini che abbiamo visto da casa, il procuratore adotterà i provvedimenti che riterrà opportuno».

Fonte: Matteo Di Giangi – sportface.it