Ibrahimovic: “Inter-Milan? Ci abbiamo provato, prossima volta! Juventus…”

Ibrahimovic è stato intercettato da Valerio Staffelli di “Striscia La Notizia” (QUI per l’anteprima delle sue parole). Lo svedese ha ricevuto il Tapiro d’Oro per il derby perso dal suo Milan contro l’Inter

DOPO INTER-MILAN – Di seguito le parole di Zlatan Ibrahimovic: «Primo trofeo dell’anno? (Ride, ndr). Ero arrabbiato? Sì, sì, è normale. Se non vinci la partita devi essere arrabbiato. Ci abbiamo provato. La prossima volta. Contro la Juventus? Cristiano Ronaldo non lo conosco, è un professionista e sta facendo bene. Tutti e due stiamo facendo bene. Chi me l’ha fatto fare di tornare? Ho scelto io, perché ho troppa passione per il calcio. Volevo giocare in Italia, al Milan ovviamente. Scappare? No, sto bene qua».