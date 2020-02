Ibrahimovic, differenziato in vista dell’Inter! Biglia ok. Dubbio Conti – Sky

Condividi questo articolo

Domenica alle 20.45 si giocherà il derby di Milano tra Inter e Milan. Uno dei giocatori più attesi è sicuramente Ibrahimovic. Ecco le ultime sulla sua presenza secondo Manuele Baiocchini di “Sky Sport”

REPORT – «Ibrahimovic non si sta allenando con la squadra alla ripresa. Per lui allenamento differenziato, ma si tratta di una decisione presa di comune accordo con lo staff medico del milan. c’è ottimismo sulla sua presenza nel derby. Biglia dopo due mesi è rientrato in gruppo ed è a disposizione anche se molto probabilmente giochera Bennacer che torna dall’infortunio. Conti non sta ancora benissimo e a oggi è in dubbio per il derby a causa della tonsillite». Queste le parole di Manuele Baiocchini a “Sky Sport 24” in collegamento da Milanello.