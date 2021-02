Ibrahimovic attapirato: Â«Ieri dura con tani errori nostri. Ci riprenderemoÂ»

Ibrahimovic attapirato: «Ieri dura con tani errori nostri. Ci riprenderemo»

Lukaku – Ibrahimovic – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Tapiro d’oro per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan è stato protagonista in negativo del derby stravinto dai nerazzurri ieri per 3 a 0 e oggi ha ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia

SCONFITTA – Zlatan Ibrahimovic ha ammesso la batosta nel derby contro l’Inter e Romelu Lukaku. Ecco un’anticipazione delle sue parole: «È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna. Per ora sono concentrato sulle partite».

Fonte: striscialanotizia.mediaset.it