I duelli di Lazio-Inter: Lukaku e Lautaro Martinez sfidano Immobile – GdS

“La Gazzetta dello Sport” anallizza e presenta Lazio-Inter. La sfida dell’Olimpico si giocherà su alcuni duelli chiave nelle diverse zone del campo. In difesa, giganteggiano Acerbi e de Vrij. In mezzo al campo, Luis Alberto e Brozovic parlano la stessa lingua, mentre in attacco c’è l’imbarazzo della scelta: Immobile sfiderà la coppia gol Lautaro Martinez-Lukaku. Chi avrà la meglio?

MURAGLIA – Come tutte le grandi sfide, il fronte aperto diventa triplice. Considerando i numeri, e il fatto che la Juventus non prendeva tanti gol da quando c’era Luigi Delneri in panchina, il confronto tra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi può essere etichettato come gli Stati generali del ruolo. L’ex Sassuolo è più abile dell’olandese nei contrasti (22 vinti contro i 15 del rivale). Dal canto suo, l’ex di turno comanda nelle respinte difensive, grazie al suo proverbiale senso della posizione, e nei duelli aerei. L’olandese ha completato la rimonta nel derby, ma le sue qualità tecniche gli consentono di impostare con facilità e rappresentano una fonte di gioco preziosa quando Brozovic è marcato.

PENSARE – In mezzo al campo, la Lazio sembra parlare un’altra lingua. I biancocelesti hanno la mediana più forte e completata del torneo. Lo confermano i dati di uno straripante Luis Alberto: lo spagnolo ha messo a segno 3 gol, 11 assist, 64 occasioni create e 67 tiri fatti. Marcelo Brozovic proverà a scippargli il pallino del gioco, ma i numeri dello spagnolo finora restano ineguagliati. Il croato ha le stesse marcature, ma per il resto deve cedere il passo: meno della metà degli assist e la metà esatta di occasioni create rispetto all’iberico. La vera forza del centrocampo biancoceleste risiede nell’incastro tra i diversi profili, complementari per caratteristiche e vocazione. Al fianco di Luis Alberto, c’è Lucas Leiva, secondo per contrasti vinti in Serie A (solo Pulgar della Fiorentina ha fatto meglio). Oltre a Sergej Milinkovic-Savic, che non vive un gran momento ma ricordiamo tutti come ha demolito la Juventus. D’altra parte, l’Inter può sfruttare la carta Christian Eriksen. Conte deciderà se giocarsela a gara in corsa o dall’inizio, ma in certi tipi di partite la qualità e il talento contribuiscono ad elevare la caratura generale della squadra.

BOCCHE DI FUOCO – Andando per gradi, la sfida più entusiasmante di tutte si presenta per ultima. Ciro Immobile, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno segnato 53 gol totali. Ma questo dato non basta a racchiudere la portata del loro gioco. Dopo Cristiano Ronaldo, infatti, gli stessi tre corazzieri sono quelli che calciano più nello specchio. E stasera li vedremo calcare le stesse mattonelle di campo, come se non bastasse mettere le due difese migliori l’una contro l’altra. Lazio-Inter si presenta come un vero parcogiochi del gol. Inoltre, Simone Inzaghi ritroverà Joaquin Correa dal primo minuto, L’ex Sampdoria potrebbe essere un elemento spacca partita, come fu all’andata, per la sua capacità di inserirsi attaccando la difesa dell’Inter in corsa. Sponda nerazzurra, Lautaro Martinez rientra tra i titolari, in campionato, dopo la maxi squalifica. Dei 28 gol segnati in coppia, Lautaro e Lukaku ne hanno raccolti 18 in trasferta. Lazio-Inter è molto più che una sfida tra cenerentole inconsapevoli.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Luigi Garlando