Hojlund verso l’Inter? Offerta del Manchester United per una punta

Il Manchester United, dopo aver acquistato Matheus Cunha, è alla ricerca di un altro attaccante. Tutto fa pensare che Rasmus Hojlund, fortemente nel mirino dell’Inter, sia in uscita. Pronta un’offerta da 60 milioni di sterline per un nuovo centravanti.

OFFERTA PRONTA – Il blitz di Piero Ausilio a Londra nei giorni scorsi non è avvenuto solamente per cercare di trovare l’accordo (poi non riuscito) con Cesc Fabregas. Ma è stata anche l’occasione per sondare il terreno con il Manchester United. All’Inter piace tanto Rasmus Hojlund e ci sono i presupposti per riportarlo in Italia. Ha già giocato in Serie A all’Atalanta. E due estati fa, i Red Devils lo prelevarono proprio dalla Dea per circa 70 milioni di euro. Ora l’Inter fa sul serio e vorrebbe riportarlo nel Belpaese. La formula da proporre sarà quella di un prestito con diritto di riscatto che poi diventerà obbligo a determinate condizioni. Il Manchester United non ha chiuso le porte. Anzi. E dopo aver acquistato dal Wolverhampton il brasiliano Cunha, ha pronta un’offerta da 60 milioni di sterline per Bryan Mbeumo del Brentford. Lo riferisce il Mirror.

RINFRESCATA – Se il Manchester United dovesse accelerare anche per Mbeumo, gli spazi per Hojlund si ridurrebbero ulteriormente. D’altronde in avanti c’è già Joshua Zirzkee, altro ex Serie A. In quel caso l’Inter avrebbe ancor più facilità per muoversi. Hojlund andrebbe a rinfrescare e rafforzare un pacchetto offensivo, che saluterà Marko Arnautovic, Joaquin Correa e probabilmente anche Mehdi Taremi.