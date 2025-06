Hojlund, Ausilio a Londra pure per lui! La carta è… Bisseck? – TS

Ieri blitz di Ausilio a Londra per incontrare Cesc Fabregas, autorizzazione arrivata in serata dal Como, ma anche per sondare il terreno con il Manchester United. Rasmus Hojlund piace all’Inter. Occhio alla carta Yann Aurel Bisseck, che in Premier League fa gola.

INCONTRI – Londra is calling e Piero Ausilio ha voluto rispondere prontamente. Ieri il DS dell’Inter è volato nella city londinese per parlare con Cesc Fabregas. Il loro incontro è avvenuto in serata, una volta ottenuta l’autorizzazione da parte del Como. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per sbloccare la situazione legata al prossimo allenatore nerazzurro. Ma Ausilio non è andato a Londra solo per Cesc, ma anche per sondare un po’ il terreno con il Manchester United, proprietario del cartellino di Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, 22 anni, è arrivato lo scorso anno in Inghilterra. E dopo 16 gol della prima stagione, quest’anno il suo bottino è diminuito stanziandosi sulle 10 marcature. Per Ruben Amorim non è indispensabile e potrebbe lasciare Manchester. L’Inter fa sul serio.

Hojlund e la carta Bisseck da non scartare: le ultime tra l’Inter e il Manchester United

IDEA – L’idea dell’Inter è quella di proporre al Manchester United, che lo scorso anno sborsò 70 milioni di euro per prelevarlo dall’Atalanta, un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Ausilio è stato a Londra anche per capire l’aria che tira intorno a Yann Aurel Bisseck. Il tedesco, presto dall’Aarhus lo scorso anno per 7 milioni di euro, piace ai club inglesi: West Ham e Aston Villa in primis. Ma come riferisce Tuttosport potrebbe anche entrare nei radar del Manchester United. Occhio dunque al possibile intrigo.