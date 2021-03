Hjulmand (ct Danimarca): Â«Nuovo ruolo Eriksen all’Inter? La penso cosÃ¬Â»

Hjulmand (ct Danimarca): «Nuovo ruolo Eriksen all’Inter? La penso così»

Kasper Hjulmand, CT della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa del nuovo ruolo del centrocampista Christian Eriksen nell’Inter

RUOLO – Queste le parole di Kasper Hjulmand, CT della Danimarca, sul centrocampista nerazzurro nel corso della conferenza stampa. «Se sono preoccupato del ruolo più difensivo che sta assumendo Christian all’Inter rispetto a quello in Nazionale? No, non proprio. Non sono così preoccupato per questo. Al contrario, penso che vediamo un Christian Eriksen frizzante. Sono abbastanza sicuro che si stia calando nel nostro gioco, come ha fatto in autunno». E ancora Hjulmand. «È solo un bene che abbia giocato ancora più minuti. Quindi penso che vedremo un Christian Eriksen tornerà felicemente in Nazionale».

