Hjulmand (ct Danimarca): «Eriksen importante. Fastidioso non averlo»

Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha parlato di Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, bloccato a Milano per via dei provvedimenti dell’Ats

FASTIDIO – Queste le parole di Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, su Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, bloccato a Milano per via dei provvedimenti dell’Ats. «È molto fastidioso dover giocare senza Christian Eriksen – afferma a TV2 Sport –. È un punto focale per la nostra squadra. È un giocatore esperto e una persona importante per la squadra. Ma è così in giro per l’Europa, dove ci sono molte restrizioni e le nazionali giocano con giocatori diversi. Per noi, ovviamente, colpisce duro con Christian e Kasper Dolberg nella prima partita».

AUSTRIA E MOLDOVA – E ancora Hjulmand su Eriksen. «Non è certo che porteremo Christian in Austria e Moldova. Dobbiamo vedere. Con il passare della settimana, dobbiamo vedere come finisce. Quindi non è affatto certo che lo otterremo».

Fonte: sport.tv2.dk