Highlights Supercoppa | Inter-Atalanta 2-0: uragano Dumfries!

Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa italiana giocatasi giovedì 2 gennaio alle ore 20 italiane a Riad, è finita 2-0. I campioni d’Italia hanno battuto la Dea grazie alla doppietta di Denzel Dumfries e sono volati in finale. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata all’Al-Awwal Park Stadium di Riad.

DUMFRIES SPAZZA VIA LA DEA – La semifinale di Supercoppa tra Inter e Atalanta vede sin dai primi minuti un netto dominio dei campioni d’Italia, che aprono il primo tempo con una triplice occasione subito nei primi minuti: due volte Lautaro Martinez e poi salvataggio su Mkhitaryan a porta vuota. Poi al 10′ è ancora Lautaro Martinez a sbucare sul secondo palo dopo una punizione di Calhanoglu, ma Carnesecchi è fenomenale. L’unico squillo della Dea arriva intorno al quarto d’ora ed è un regalo di Bastoni, che sbaglia il rinvio permettendo a Scalvini di concludere di testa a due passi da Sommer. Per fortuna palla tra le mani del portiere svizzero. L’Inter non molla e prima dell’intervallo sfiora ancora il vantaggio prima con Lautaro Martinez e successivamente con Dimarco. Carnesecchi mostruoso.

Nella ripresa, l’Inter conferma i suoi inizi fulminanti. Tant’è che al 49′ Dumfries insacca l’1-0 con una mini rovesciata sotto-porta. Inutili le proteste dell’Atalanta. Non c’è alcun fallo su Scalvini. Al 61′, l’olandese raddoppia sfoderando un missile terra-aria che non lascia scampo a Carnesecchi. Nel finale, qualche minuto di concitazione con la Dea che trova il gol con Ederson, ma dopo lungo check del VAR l’arbitro Chiffi annulla per fuorigioco di De Ketelaere. L’Inter vince 2-0 e ora aspetta la vincente della sfida tra Juventus e Milan.

INTER-ATALANTA 2-0 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SUPERCOPPA

Questo il video con i gol e gli highlights di Inter-Atalanta ripreso dal canale YouTube del club meneghino.