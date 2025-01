Highlights Serie A | Venezia-Inter 0-1: reazione! Darmian decide

Venezia-Inter, partita delle 15 della domenica valida per la ventesima giornata di Serie A, finisce 0-1. Decide il gol di Matteo Darmian. Di seguito gol e highlights della partita giocatasi allo Stadio Pier Luigi Penzo.

REAZIONE IMMEDIATA – Tanto possesso palla per l’Inter nella prima frazione di gioco, per cercare la palla giusta per scardinare la difesa del Venezia. Ed è un lancio lungo di Asllani al 16′ a dare la prima svolta alla partita. Controllo perfetto di Lautaro Martinez che in un lampo prova anche la conclusione, Stankovic con un miracolo gli nega il gol. Ma sulla deviazione è lesto Darmian a mettere la palla dello 0-1 in rete. Il Venezia non ci sta e prova la reazione, con una ripartenza pericolosa orchestrata da Doumbia al 27′, palla dentro per Pohjanpalo, è bravissimo Bastoni a chiudere la sua conclusione dentro l’area.

Nella ripresa di Venezia-Inter sono tante le occasioni per entrambe le squadre, con i nerazzurri che provano a chiudere la partita e i padroni di casa che cercano di trovare il pareggio. Una grande occasione capita al 67′ al neoentrato Frattesi, che riceve palla in area e tocca di esterno, ma è ancora una volta miracoloso Stankovic a negargli il gol. I lagunari non si lasciano però scoraggiare dalle offensive degli ospiti e al 73′ con un ottima ripartenza la palla arriva a Busio sul lato sinistro dell’area di rigore, conclusione a giro che va a stamparsi contro il palo. Negli ultimi scampoli di partita è brava l’Inter a tenere palla in attacco, cercando spesso la bandierina e guadagnando secondi preziosi che portano a una vittoria di misura importantissima, la sesta di fila in trasferta.

VENEZIA-INTER 0-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights della partita tra Venezia e Inter ripreso dal canale YouTube del club nerazzurro.