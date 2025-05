Highlights Serie A | Torino-Inter 0-2: Zalewski-Asllani e ora paura Napoli

Torino-Inter, partita delle 18 della domenica e valida per la trentaseiesima giornata di campionato, è finita 0-2. Zalewski e Asllani regalano i tre punti e portano i nerazzurri a -1 dal Napoli. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio Grande Olimpico.

VITTORIA AUTOREVOLE – Il primo tempo di Torino-Inter è caratterizzato da varie interruzioni. In primis dalla caduta di un tifoso dalla curva Maratona nei minuti finali, che comporta un’interruzione di circa cinque minuti, poi nei minuti finali entra in scena la pioggia, che obbliga La Penna sospendere la partita e i giocatori ad un intervallo lungo quasi mezz’ora. In mezzo, l’Inter B gioca una grande prima frazione di gioco, che si apre al minuto al 15 con la perla di Nicola Zalewski. L’Inter ha due chance importanti poi per raddoppiare, prima al 25′ con Matteo Darmian e poi qualche minuto dopo con Carlos Augusto, ma in entrambi i casi la difesa granata libera sul più bello. Nel finale, arriva la super paratona di Josep Martinez sul colpo di testa di Ché Adams. Nella ripresa, l’Inter entra forte e al 50′ si guadagna un rigore con Mehdi Taremi. Dal dischetto non sbaglia Kristjan Asllani, che segna il secondo rigore consecutivo dopo quello al Verona. I nerazzurri controllano bene la partita e vanno vicini un paio di volte allo 0-3 con Joaquin Correa, ma Milinkovic Savic chiude la saracinesca. Nel finale, Masina segna ma La Penna annulla giustamente per fallo di Maripan su Asllani. Di seguito, il video con i gol e gli highlights di Torino-Inter.

TORINO-INTER 0-2 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Torino-Inter, ripreso dal canale YouTube del club nerazzurro.