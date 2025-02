Highlights Serie A | Juventus-Inter 1-0: scarsa lucidità pagata con la sconfitta

– Laospitanel secondo match clou della venticinquesima giornata di Serie A, dopoterminata 2-2. Il primo tempo vede un dominio dei nerazzurri sul piano del gioco e dei risultati creati, con tante occasioni costruite grazie alle trame di gioco che la squadra di Simone Inzaghi ha fatto conoscere in queste stagioni. Il tema della frazione è la poca lucidità dei meneghini al momento della scelta definitiva. Una scarsa lucidità che costerà poi cara all’Inter.

SECONDA FRAZIONE – Nel secondo tempo, infatti, i nerazzurri calano in termini di intensità, mentre i bianconeri crescono sul piano del gioco. La rete arriva grazie a un’intuizione di Kolo Muani, che riesce a raccogliere intorno a sé vari marcatori nerazzurri, lasciando così libero Francisco Conceicao a distanza ravvicinata rispetto a Yann Sommer. Il portoghese viene effettivamente servito dal francese: al 74′, per lui è un gioco da ragazzi indirizzare con il sinistro il pallone alla destra della porta difesa dal portiere svizzero. L’Inter non riesce a reagire, mancando ancora una volta all’appuntamento con il sorpasso ai danni del Napoli capolista, ora distante due lunghezze.