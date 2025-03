Highlights Serie A | Inter-Udinese 2-1: ‘Arna’ più Frattesi, avanti!

Inter-Udinese, partita delle 18 e valida per la trentesima giornata di Serie A, è finita 2-1 a favore dei nerazzurri. Arnautovic e Frattesi confezionano il successo. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio San Siro di Milano.

SUCCESSO! – È un’Inter bellissima in questi primi quarantacinque di gioco, con il risultato che si sblocca dopo 13 minuti al termine di un’azione da playstation: palla che gira alla perfezione fino ad arrivare a Dimarco sulla sinistra, dentro a rimorchio per Arnautovic che di prima intenzione buca Okoye e fa 1-0. La palla resta sempre tra i piedi dei nerazzurri che non lasciano spazi all’Udinese e continuano a creare occasioni, fino al raddoppio che arriva al 29′ con Davide Frattesi. Nella ripresa, calano parecchio. E al 74′, si riapre tutto: Solet anticipa Correa a centrocampo e si incunea indisturbato verso l’area, trovando una conclusione dalla distanza che si infila dietro alle spalle di Sommer per il 2-1. Le difficoltà dei nerazzurri si acuiscono pochi minuti dopo, al 74′, quando Lucca stacca tutto solo da un cross sulla sinistra e Sommer è miracoloso a evitare il pari. Lo svizzero replica più tardi ancora su Solet. Il match finisce 2-1 e i nerazzurri confermano il proprio primato.

INTER-UDINESE 2-1 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Inter-Udinese ripreso dal canale YouTube del club nerazzurro.