Highlights Serie A | Inter-Fiorentina 2-1: il ruggito di Arnautovic!

Inter-Fiorentina, posticipo del lunedì della ventiquattresima giornata di Serie A, è finita 2-1 a favore dei nerazzurri. Decide Marko Arnautovic. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata allo Stadio San Siro di Milano.

GRANDE SUCCESSO – Inter dominante nel primo tempo con la Fiorentina. Al 13′ una rovesciata pazzesca di Barella esce di un soffio. Poi, ci si mette di mezzo anche la sfortuna: al 20′ calcio d’angolo che attraversa tutta l’area, ci arriva Carlos Augusto in spaccata sul secondo palo, ma la sua conclusione si spegne contro il palo. Non è il solo: minuto 24, altro calcio d’angolo, questa volta è Lautaro Martinez a staccare a centro area, ma questa volta la palla va a schiantarsi contro la traversa. Poi, finalmente, il vantaggio: altro calcio d’angolo, Lautaro Martinez spizza e Pongracic la devia in porta. Poi, La Penna, decide di fare un regalo alla Fiorentina: cross dalla trequarti, Gosens colpisce di testa una palla indirizzata fuori che sbatte sul bracco di Darmian vicinissimo al giocatore viola e, incredibilmente, fischia un rigore inventato. Che Mandragora realizza.

Nella ripresa il nervosismo per il netto torto subito nel primo tempo si trasforma in energia positiva per l’Inter, che al 52′ torna in vantaggio: cross al bacio di Carlos Augusto nell’area piccola, con Ranieri che sbaglia completamente l’intervento e dietro di lui sbuca Arnautovic che di testa fulmina De Gea e fa 2-1. I nerazzurri sfiorano anche la terza rete con Carlos Augusto prima e Zalewski poi. Sommer invece non fa gli straordinari, anche grazie ad un ottimo Acerbi.

INTER-FIORENTINA 2-1 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con gli highlights di Inter-Fiorentina ripreso dal canale YouTube del club nerazzurro.