Highlights Serie A | Inter-Cagliari 3-1: un Arna geniale alla… Rossi

Inter-Cagliari, partita del sabato di Serie A delle 18 e valida per la trentaduesima giornata, è finita 3-1. Grande prova di Arnautovic, che ha fatto gol e assist. I nerazzurri, con la maglia realizzata in collaborazione con Valentino Rossi, hanno vinto alla grande. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita, che si è giocata allo Stadio San Siro di Milano.

VOLO NERAZZURRO – Bastano 13 minuti all’Inter per aprire il risultato contro il Cagliari. Azione come sempre magistrale della squadra, con un’apertura sulla sinistra per Carlos Augusto, sponda di petto in mezzo con Arnautovic che anticipa tutti e calcia violentemente verso Caprile, a cui piega i guanti. Il dominio dell’Inter rischia di interrompersi al 25′, quando un errore difensivo lancia Piccoli da solo in campo aperto, l’attaccante del Cagliari si presenta a tu-per-tu con Sommer, ma il portiere sventa bene il pericolo. Da qui, ribaltamento di fronte. Altra azione sulla sinistra, un ispirato Arnautovic serve un cioccolatino a Lautaro Martinez che si presenta da solo davanti alla porta e con un tocco anticipa Caprile, siglando il raddoppio. Non appena si apre la ripresa, la paura è quella di rivedere il copione già visto contro Udinese e Parma. Al 48′, infatti, un cross di Augello dalla sinistra trova Piccoli colpevolmente tutto solo a centro area, colpo di testa e Cagliari che accorcia le distanze con il 2-1. Fortunatamente è un pericolo solo momentaneo, dal momento che al 56′ Dimarco pennella un calcio d’angolo perfetto e Bisseck con uno stacco imperioso fa 3-1. Nel finale, pericoloso ancora Piccoli ma bravo de Vrij a salvare sulla linea.

INTER-CAGLIARI 3-1 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Inter-Cagliari ripreso dal canale YouTube del club nerazzurro.