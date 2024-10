Highlights Serie A | Empoli-Inter 0-3, doppio Frattesi e reazione!

Empoli-Inter, partita delle 18.30 del mercoledì della decima giornata di Serie A 2024-25, si è concluso sul risultato di 0-3 grazie alla doppietta di Davide Frattesi e alla rete di Lautaro Martinez. Questo il video con tutti i gol e gli highlights della partita giocata al Castellani.

VITTORIA IN… RIPRESA – Gli uomini di Simone Inzaghi iniziano ad attaccare per cercare di sbloccare il risultato e ci riescono al 20′. Lautaro Martinez serve Matteo Darmian che con tenacia si invola in area di rigore e trova la rete dello 0-1. Dura poco, però, la sua gioia. Il direttore di gara, coadiuvato dal VAR, ravvisa un tocco di mano sul primo controllo e annulla il vantaggio. L’Inter nonostante il gol annullato prova comunque a scardinare il fortino eretto dall’Empoli in difesa. E al 30′ arriva un episodio importante: Marcus Thuram – sulla falsariga di quanto accaduto con Maripan contro il Torino – anticipa Goglichidze che entra molto duramente sulla sua gamba. Il direttore di gara, inizialmente, mostra il cartellino giallo. Ma dopo un check al VAR torna sui suoi passi ed estrae un sacrosanto cartellino rosso che lascia l’Empoli in dieci.

Nella ripresa, i nerazzurri sbloccano la partita. Palla dalla sinistra che va verso il fondo, Darmian la tiene in campo appoggiandola dietro di testa, con Frattesi che raccoglie e – complice una deviazione – trova una traiettoria stranissima che inganna Vasquez, il quale può solo guardare la sfera depositarsi all’incrocio dei pali per lo 0-1. per il raddoppio bisogna attendere soltanto altri dieci minuti. Minuto 67, altra azione manovrata da parte dell’Inter con la palla che arriva a rimorchio sui piedi di frattesi: la mezzala colpisce di piatto e mette nell’angolino lo 0-2. Al 79′ il portiere Vasquez sbaglia il disimpegno in uscita passando il pallone a Nicolò Barella: il centrocampista serve Lautaro Martinez in posizione comoda e il capitano, con un tiro in diagonale, trova lo 0-3.

EMPOLI-INTER 0-3 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

