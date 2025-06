Highlights Mondiale per Club | Inter-River Plate 2-0: sogno Esposito!

Inter-River Plate, partita valida per la terza giornata del Mondiale per Club (girone E) e giocata alle 3 italiane, è finita 2-0. In gol Pio Esposito e Alessandro Bastoni. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata al Lumen Field di Seattle.

PRIMI E QUALIFICATI – La partita è accesa sin dai primi minuti, con la Beneamata che si adatta sin da subito al ritmo e alla temperanza sudamericana. All’11’ ci prova Kristjan Asllani, che conclude da quasi dentro l’area di rigore. Al 25′ la prima grande palla-gol della partita che capita sui piedi di Esposito. L’attaccante si stacca bene sul cross basso di Dumfries, ma il suo tap-in (un rigore in movimento) è neutralizzato da Diaz. Al 31′ ci prova anche Lautaro Martinez, che liberatosi bene, calcia però male. La prima frazione di gioco termina 0-0.

Nella ripresa, l’Inter domina nonostante sarebbe il River Plate quello obbligato a vincere visto il risultato di Pasadena (0-3 Monterrey con gli Urawa Reds). Il River si fa vedere al quarto minuto su calcio piazzato e poi sparisce dal campo. In sette minuti, l’Inter sfiora più volte il vantaggio: tre volte con Lautaro Martinez e una con Federico Dimarco. In una di queste, il Toro prende un clamoroso palo dopo una super giocata. All’ora di gioco, Chivu cambia: entrano Petar Sucic e Carlos Augusto per Nicolò Barella e Federico Dimarco. Cambi azzeccati. Al 65′ l’episodio che cambia la partita con Martinez Quarta che sbaglia il controllo e poi fa intervento da ultimo uomo stendendo Mkhitaryan lanciato a rete. River in 10. Al 70′, l’Inter la sblocca: Sucic mette Pio Esposito davanti la porta, dribbling da urlo del 2005 e poi palla in buca d’angolo a battere Armani. Al 92′ raddoppio di Bastoni e poi far west di Acuna. Espulso pure Montiel

INTER-RIVER PLATE 2-0 – GLI HIGHLIGHTS DEL MONDIALE PER CLUB

Questo il video con i gol e gli highlights di Inter-River Plate, ripreso dal canale YouTube del club nerazzurro.