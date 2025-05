Highlights Champions League | Barcellona-Inter 3-3: onore e orgoglio! Dumfries gigante

Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League, è finita 3-3. Succede di tutto, straordinarie prove per Dumfries e Lamine Yamal. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata al Montjuic.

UN ROMANZO – Barcellona-Inter finisce 3-3! Una partita clamorosa e spettacolare, con la Beneamata che onora il calcio italiano. Al 1′ a segno subito Marcus Thuram su assist di Denzel Dumfries. Colpo di tacco perfetto per il francese che ha subito sbloccato la gara. Al minuto 21 l’Inter ha clamorosamente raddoppiato sugli sviluppi di corner. Sponda di Francesco Acerbi e rovesciata dell’esterno olandese dentro l’area di rigore. I nerazzurri non hanno però rotto il pressing avversario, Lamine Yamal con una serpentina ha beffato la difesa e tirato una mina sul secondo palo per il primo gol blaugrana. Al 38′ Yann Bisseck si perde la marcatura, Raphinha di testa serve a porta vuota Ferran Torres che non può sbagliare per il 2-2 definitivo. La ripresa regala altre emozioni. Al 64′ è ancora Denzel Dumfries a riportare in vantaggio incredibilmente l’Inter. L’esterno di testa sovrasta tutti su calcio d’angolo e sigla il 3-2 sulla palla di Hakan Calhanoglu. Dopo appena due minuti il Barcellona è fortunato, Raphinha da 30 metri tira una bomba che finisce sulla traversa e colpisce Yann Sommer sulla schiena prima di entrare in rete. Il match finisce 3-3 e la qualificazione in finale passerà dal match di San Siro.

BARCELLONA-INTER 3-3 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Questo il video con i gol e gli highlights di Barcellona-Inter, ripreso dal canale YouTube del club nerazzurro.