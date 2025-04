Highlights Champions League | Bayern Monaco-Inter 1-2: Frattesi manda in estasi!

Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League, è finita 1-2. La rete di Davide Frattesi all’88’ gela l’Allianz Arena. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

IMPRESA – A partire meglio è il Bayern Monaco, che insidia la difesa nerazzurra con una fitta rete di passaggi. L’occasione più grande capita a Kane, dopo un pasticcio difensivo di Pavard: l’attaccante inglese, solo davanti a Sommer apre troppo la sua conclusione e colpisce incredibilmente (e fortunatamente) il palo alla sinistra del portiere elvetico. Da qui cresce l’Inter, che prima crea una grande occasione con Carlos Augusto che in corsa da distanza ravvicinata colpisce l’esterno della rete. Poi con la rete del capitano: azione fantastica che si sviluppa sulla sinistra, palla dentro per Thuram che di tacco appoggia indietro e Lautaro Martinez con l’esterno infila lo 0-1 all’incrocio dei pali. L’Inter prova a resistere con le unghie e con i denti nella ripresa, ma la stanchezza è tanta e si fa sentire. Tanto che i nerazzurri non riescono di fatto più a superare la metacampo, subendo le continue iniziative del Bayern Monaco. La difesa è rocciosa, ma le occasioni dei bavaresi sono tante e sono i cambi a dare la sterzata. Al minuto 85′, arriva il pareggio del neo-entrato Thomas Muller. Quando i padroni di casa sembrano pronti all’assalto finale, arriva il colpo di coda dell’Inter: ripartenza fantastica al minuto 88, con Lautaro Martinez che lancia Carlos Augusto in campo aperto, il brasiliano mette in mezzo e trova l’incursione di Frattesi che spara in porta di cattiveria l’1-2 e fa impazzire il popolo nerazzurro.

BAYERN MONACO-INTER 1-2 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Questo il video con gli highlights di Bayern Monaco-Inter ripreso dal canale YouTube del club bavarese.