Hellas Verona-Inter Primavera 1-3 al 45′: reazione con un tris in rimonta!

Torna in campo la squadra di Andrea Zanchetta per la ventunesima giornata di campionato. Il primo tempo di Verona-Inter Primavera vede i nerazzurri avanti in rimonta per 1-3.

PRIMO TEMPO – La squadra di Andrea Zanchetta ha la chance di prendersi momentaneamente il primo posto in classifica, in attesa di conoscere i risultati delle altre avversarie. Ma Hellas Verona-Inter Primavera non si apre nel miglior modo possibile per i nerazzurri, che già al sesto minuto si ritrovano sotto di un gol. La difesa interista si scioglie di fronte all’offensiva di Agbonifo, che entra nell’area di rigore nerazzurra e mette KO Zamarin col gol dell’1-0. Fortunatamente lo svantaggio dura pochissimo per i nerazzurri, che al 15′ si riportano sul risultato di parità grazie alla rete di De Pieri, che non si lascia sfuggire l’assist del compagno Spinacce e dal centro dell’area sigla l’1-1.

TRIS – L’autore dell’assist dell’Inter Primavera si rende ancora protagonista, avvicinandosi al raddoppio: a negargli la gioia è solo il palo colpito da fuori area. Ma passa un solo minuto e l’1-2 nerazzurro arriva davvero. Questa volta a siglarlo è Venturini, che si inserisce sul secondo palo e di testa insacca il cross di Cocchi. Adesso l’Hellas Verona soffre l’aggressività della squadra ospite, che al 30′ si rende ancora pericolosa con la conclusione di sinistro di Spinacce, sulla quale riesce a intervenire Magro. Prima della fine del primo tempo la squadra di Zanchetta è bravissima a concretizzare e ad assicurarsi il doppio vantaggio: al 40′, infatti, arriva il tris firmato da Cocchi, servito da Topalovic. Così, si chiude sull’1-3 il primo tempo di Hellas Verona-Inter Primavera

Verona-Inter Primavera 1-3

6′ Agbonifo (H), 15′ De Pieri (I), 20′ Venturini (I), 40′ Cocchi (I).