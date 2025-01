Hellas Verona-Inter Primavera termina 1-4: De Pieri firma il poker!

Dopo la rimonta del primo tempo, l’Inter Primavera mette a segno il quarto gol nei secondi quarantacinque minuti contro l’Hellas Verona. Importante poker nerazzurro nella ventunesima giornata di campionato.

RIPRESA – Dopo l’iniziale svantaggio, nel primo tempo l’Inter Primavera dimostra di saper reagire da vera squadra. Gli uomini di Andrea Zanchetta, infatti, rimontano del tutto l’Hellas Verona, andando negli spogliatoi in vantaggio per 1-3. Finita la sosta dell’intervallo, i nerazzurri tornano sul campo senza apportare alcuna modifica alla formazione titolare e, forti del risultato, spingono ancora in avanti. Al 47′ Cocchi ci prova ancora con una conclusione forte dalla distanza: il pallone si alza di pochissimo sopra la traversa.

Hellas Verona-Inter Primavera termina 1-4

FINALE – Subito dopo, al 50′, arriva il quarto gol dell’Inter Primavera. Tutto è ad opera di Cocchi, che firma l’assist, e di De Pieri che con una scavetto sigla il poker e trova la personale doppietta nella partita. L’Hellas Verona subisce ulteriormente il colpo e i nerazzurri riescono a gestire con grande tranquillità il gioco e il risultato. I cambi spezzettano l’ultima frazione della gara, che non vede particolari occasioni se non quella di Spinacce da fuori area al 77′. Dopo i quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro, Hellas Verona-Inter Primavera si chiude sul risultato definitivo di 1-4. Dopo il successo nella ventunesima giornata del campionato, la squadra di Andrea Zanchetta può così salire momentaneamente al primo posto in classifica con 40 punti. Adesso si attendono i risultati delle altre avversarie.