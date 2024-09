Handanovic ufficializzato come tecnico UEFA A! 110/110 anche per un figlio d’arte

La FIGC ha ufficializzato oggi i nuovi tecnici UEFA A, seconda abilitazione massima per gli allenatori. Fra questi c’è anche Samir Handanovic, ex portiere e capitano dell’Inter, oggi allenatore della formazione Under 17 nerazzurra. In lista anche un figlio d’arte, con il massimo dei voti.

PATENTINO – Fa un altro step la carriera di Samir Handanovic che, dopo aver difeso i pali della porta dell’Inter per numerose stagioni e aver indossato la fascia da capitano, continua nella sua esperienza da allenatore. Alla guida della formazione Under 17, lo sloveno è da oggi abilitato come tecnico UEFA A. Come spiega la FIGC, questa qualifica permette di allenare tutte le formazioni giovanili (Primavera inclusa), tutte le squadre femminili e le Prime Squadre fino alla Serie C inclusa. Si tratta del penultimo step prima di diventare allenatori a tutti gli effetti. Fra i nuovi tecnici spicca anche Gianmarco Pioli, figlio del tecnico Stefano, che ha ottenuto il massimo dei voti: 110/110.

Non solo Handanovic: tutti i tecnici UEFA A ufficializzati dalla FIGC

Pierpaolo Anelli, Luca Antonini, Roberto Barrea, Gaetano Berardi, Angelo Bognanni, Francesco Bolzoni, Gaspare Cacciola, Battista Carta, Stefano Cassani, Domenico Criscito, Angelo D’Angelo, Alessandro Diamanti, Giovanni Esposito, Lidia Fossati, Carlos Clay Franca, Michele Fucili, Luca Galimberti, Marcello Gazzola, Claudia Ghitti, Samir Handanovic, Davide Lanzafame, Roberto Mantuano, Massimiliano Marchio, Daniele Marinelli, Lino Marzorati, Alessandro Parisi, Daniel Pavlovic, Manolo Pestrin, Mauro Petrosino*, Valerio Pignataro*, Gianmarco Pioli, Rosalia Pipitone, Francesco Pisano, Massimo Pizzulli, Nicola Polverini, Frank Ribery, Vincenzo Rispoli, Marco Sangermani, Juri Tamburini, Nazzareno Tarantino, Francesco Valiani, Vittorio Vona e Matteo Zago.