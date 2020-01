Handanovic: “Scudetto? Tutto ancora aperto! Inter-Cagliari e l’arbitro…”

Handanovic ha parlato ai microfoni di “SportMediaset” al termine di Inter-Cagliari. L’intervista del portiere e capitano nerazzurro in onda durante “Pressing Serie A” su Italia Uno

INTER-CAGLIARI – Così Samir Handanovic: «Abbiamo avuto tante occasioni, non le abbiamo sfruttate e abbiamo pareggiato. Poi c’era nervosismo finale, dove magari non è stato fischiato qualche fallo per noi e per loro sì. Però non è colpa dell’arbitro o che l’arbitro ha inciso in questa partita. Purtroppo le partite vanno anche chiuse, se non sfrutti poi la gara è aperta e loro possono fare gol come hanno fatto. Ci abbiamo messo del nostro. Corsa Scudetto chiusa? No, ci mancano ancora diciassette partite ed è tutto ancora aperto».