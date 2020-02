Handanovic, out sempre più vicino: i dubbi di Conte: la probabile Inter

Svaniscono man mano le possibilità di vedere Handanovic domani in campo nel derby tra Inter e Milan. Ecco le ultime sulla probabile formazione di Antonio Conte nella stracittadina di domani

IN CAMPO O NO? – Andrea Paventi di “Sky Sport”, intervenuto da Appiano Gentile, ha parlato prima della presenza o meno del capitano: «L’Inter domani giocherà probabilmente senza Handanovic. Non ha svolto il lavoro tecnico e ha continuato quello personalizzato come l’altro infortunato Gagliardini. Vedremo se ci sarà almeno in panchina, ma crescono le quotazioni di Padelli».

DUBBI – Paventi ha poi parlato degli altri giocatori: «Conte ha ancora uno-due dubbi di formazione. D’Ambrosio è in vantaggio su Godin per una maglia da titolare, con in mezzo Brozovic e Barella sicuri. Con loro dovrebbe esserci Vecino, mentre Eriksen agirà tra le linee dietro Lukaku nel 3-5-1-1 dei nerazzurri».