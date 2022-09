Handanovic-Onana, Inter liberata dagli errori del passato! Strada tracciata

L’alternanza tra Handanovic e Onana continua e per adesso pare funzionare. In passato, l’Inter ha avuto nella gestione dei portieri qualche difficoltà

STRADA TRACCIATA − Ormai la strada sembra tracciata. L’alternanza in casa Inter è partita: Handanovic portiere di campionato e Onana portiere di coppa. La mossa di Plzen ha confermato praticamente l’indicazione di Simone Inzaghi. Anche ieri, dopo il Bayern Monaco, André Onana è stato autore di un’ottima prestazione. Gara senza troppi patemi, a dir la verità, ma comunque molto attenta e concentrata sull’unico vero sussulto degli avversari per opera di Bassey nel finale di partita. Con molta probabilità domenica a mezzogiorno il numero uno sarà nuovamente il capitano Handanovic con l’ex Ajax a riposo per qualche settimana in attesa del delicato match contro il suo ex Barcellona (canterano).

ALTERNANZA − Un’alternanza che può funzionare. Negli anni passati la pecca di non avere un secondo portiere all’altezza ha creato in casa Inter alcune perplessità. I vari Padelli, Radu rimangono tuttora un ricordo non proprio positivo per i tifosi nerazzurri. Portieri comunque di rendimento penalizzati dal fattore minutaggio. La monopolizzazione del posto di Handanovic (praticamente titolare sempre in tutte le competizioni) non ha giovato ai numeri 13 del passato. Un errore da cui finalmente l’Inter si sta liberando. L’alternanza Handanovic-Onana può portare a ottimi risultati. Sia mentali – la concorrenza è un antidoto fondamentale in uno spogliatoio, sprona tutti a dare di più – che squisitamente tecniche/fisiche. Un discorso è avere un secondo portiere allenato e costantemente ‘sotto pressione’ in partita, un altro è avere un secondo (solo nella carta) ma che funge praticamente da terzo.