Handanovic: «Oblak e Ilicic i migliori sloveni, stimo molto Ceferin!»

Samir Handanovic ha realizzato assieme ad Inter TV una nuova puntata di Where are you from? Il programma dell’Inter per scoprire le origini dei giocatori nerazzurri.

ORIGINI – Samir Handanovic ha parlato delle proprie origini nel programma “Where are you from?” di Inter TV. Partendo da Lubjana, la città dove è nato in Slovenia. Una nazione definita molto sportiva dal capitano nerazzurro. Il portiere ha poi parlato dei suoi inizi: «Io ho iniziato giocando a calcio in strada, come tanti altri bambini. I miei idoli? Al momento i più forti in Slovenia sono secondo me sono Josip Ilicic e Jan Oblak. Sono tutte e due tra i più forti del mondo nel proprio ruolo. Lo sloveno che più stimo? Ceferin senza dubbio. È il presidente della UEFA, quindi una persona che rappresenta al meglio la Slovenia in tutto il mondo. Non è facile partendo da un paese così piccolo». Handanovic ha poi concluso definendo gli sloveni con 3 parole: seri, freddi e passionevoli. Due di queste sappiamo con certezza che almeno a lui si addicono perfettamente.