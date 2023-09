Handanovic ancora legato al mondo Inter: va con la… Curva Nord!

Handanovic è svincolato dallo scorso 30 giugno, data in cui è scaduto il contratto con l’Inter. Non si sa ancora se il portiere continuerà a giocare oppure no, ma intanto resta legato al mondo nerazzurro e in particolare alla Curva Nord.

LA PRESENZA – Samir Handanovic riappare dopo due mesi dall’addio all’Inter e lo fa come ospite speciale della Curva Nord. L’ex portiere e capitano nerazzurro sarà presente giovedì 14, a partire dalle 19, alla riunione al Baretto. Con lui anche un altro grande ex, ossia Marco Materazzi. Nel corso della serata, all’antivigilia del derby, Handanovic sarà celebrato dalla Curva Nord e nell’occasione sarà presentato anche il calendario del 2024 della parte più calda del tifo dell’Inter. Svincolato dal 30 giugno, per il momento Handanovic è senza squadra e non ha comunicato se smetterà oppure andrà ancora avanti da qualche parte.