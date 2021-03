Handanovic non è con la squadra – anche se negativo – perché non ha ancora ottenuto l’OK definitivo, previsto comunque nelle prossime ore. Come riportato da “Sky Sport”, il portiere dell’Inter oggi si è allenato ma senza entrare in contatto con il gruppo

TAPPE PER RIENTRARE – L’Inter nel pomeriggio si è ritrovata agli ordini di Antonio Conte per il primo allenamento settimanale (vedi articolo). Assente giustificato Samir Handanovic, che stamattina ha svolto una seduta di allenamento individuale ad Appiano Gentile. Successivamente il portiere sloveno ha lasciato il Centro Sportivo “Suning in memoria di Angelo Moratti” per effettuare le visite mediche necessarie per ri-ottenere l’idoneità sportiva dopo la positività al Covid-19 degli ultimi giorni. Se è tutto OK come previsto, essendo il suo ultimo tampone negativo, Handanovic potrà unirsi al resto del gruppo domani mattina. Zero dubbi a riguardo ma soprattutto nessun dubbio sulla sua titolarità in Bologna-Inter sabato sera. Conte ritroverà ufficialmente domani il suo capitano e numero 1.