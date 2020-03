Handanovic-Inter, prove di rinnovo. Accordo ok e record vicino – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea il grande prestigio accumulato da Samir Handanovic nell’ambiente nerazzurro. Il portiere sloveno è uno dei pilastri dell’Inter di Antonio Conte, confermando quanto di buono fatto vedere nelle stagioni precedenti. La fascia di capitano lo ha responsabilizzato: il futuro prossimo è tutto suo. Accordo per il rinnovo praticamente raggiunto

LEADER – Un raggio di luce che ha colpito al cuore il buio delle stagioni post Triplete. Samir Handanovic è come le mura di casa propria: difficile apprezzarle davvero e troppo spesso date per scontate. Il suo carattere silenzioso e introverso lo rendono un protagonista poco appariscente. Eppure, da quando ha indossato i gradi di capitano, la faccia l’ha mostrata spesso. In situazioni complicate, Handanovic non si è mai tirato indietro, raccogliendo quel lembo di stoffa dal fango in cui (a detta di molti) l’aveva lasciata Mauro Icardi.

GIGANTE SILENZIOSO – L’arrivo di Antonio Conte, poi, ha finito per responsabilizzarlo maggiormente. L’ex Udinese gode di grande prestigio nell’ambiente nerazzurro. Ed ecco perché il club non ritiene necessario accelerare le manovre per la sua sostituzione. Il contratto, rinnovato fino al 2021 due stagioni fa, sarà prolungato di un altro anno. Neppure la carta d’identità può mettere in dubbio il valore tecnico dello sloveno. Rapporto splendido con i compagni e con lo staff lo rendono un vero catalizzatore silenzioso, capace di farsi sentire semplicemente al momento giusto.

RECORD – Il punto è proprio questo: l’Inter non vede motivi per separarsi dal suo capitano, ormai graduato da tredici mesi. “L’accordo è già raggiunto, l’annuncio arriverà probabilmente solo prima dell’estate. E consentirà all’estremo difensore di arrivare in doppia cifra, diventando il portiere con più stagioni nell’Inter nell’era dei tre punti e mettendosi in assoluto in scia a gente come Ivano Bordon e Walter Zenga“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini