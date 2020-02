Handanovic, no Inter-Napoli. Controlli, una data: Viviano spera – CorSera

Handanovic non sarà in campo oggi in Inter-Napoli, andata delle semifinali di Coppa Italia. Il portiere sloveno non ha ancora smaltito l’infortunio al mignolo della mano sinistra e, secondo quanto riporta il sito del “Corriere della Sera”, dovrà fare nuovi esami. Viviano intanto è in attesa.

ANCORA FERMO – Samir Handanovic salterà oggi la terza partita consecutiva, Inter-Napoli di Coppa Italia. Lo sloveno era in panchina contro l’Udinese, quando è uscita fuori la notizia del suo infortunio al mignolo della mano sinistra, e pure nel derby di Coppa Italia contro il Milan di domenica. Così come accaduto nelle ultime due uscite fra i pali stasera ci sarà Daniele Padelli, che non ha convinto nella stracittadina. Il “Corriere della Sera”, attraverso il suo sito, segnala venerdì come data in cui Handanovic svolgerà nuovi controlli per capire le sue condizioni. Questi esami definiranno anche il futuro di Emiliano Viviano: il portiere, attualmente svincolato, lunedì ha fatto le visite mediche e attende una chiamata. In caso di stop lungo del titolare sarà tesserato, altrimenti ci saranno maggiori valutazioni da fare. L’ipotesi, al momento, è che Handanovic recuperi per Inter-Sampdoria del 26 febbraio: dovesse essere posticipato il suo rientro il ricorso al mercato sarà inevitabile.

Fonte: Corriere.it – Guido De Carolis