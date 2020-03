Handanovic: “Coronavirus, stiamo a casa”. Poi l’appello finale a tutti i tifosi

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, si rivolge ai tifosi nerazzurri e non solo sia nella lotta al Coronavirus che per la raccolta fondi in favore dell’ospedale Sacco di Milano

VIDEO – Queste le parole di Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, tramite l’account Twitter del club nerazzurro: «Ciao a tutti, è un momento particolare e lo sappiamo. Godiamoci le nostre famiglie, per quello che possiamo, stando a casa. E mi raccomando una cosa, partecipate con noi alla nostra raccolta fondi per l’ospedale Sacco. Anche con poco si può dare una mano. Grazie a tutti e restiamo a casa».