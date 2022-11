Handanovic che fine ha fatto? Dal 2023 in campo: una data da cerchiare

Handanovic ha perso il posto da titolare a discapito di Onana. Niente campo per lui praticamente da ottobre. Ma nel 2023, Inzaghi avrà bisogno anche del suo apporto tecnico

AVVICENDAMENTO − C’è chi l’ha definita una scossa per l’ambiente e chi addirittura ha parlato anche di rivoluzione interna. Indipendentemente dal tipo di definizione utilizzata e raccontata, l’avvicendamento tra André Onana e Samir Handanovic ha avuto fino ad oggi degli esiti piuttosto positivi. Il portiere camerunese, dopo le sporadiche apparizioni in Champions League, si è preso la titolarità dell’Inter da ottobre in avanti. Praticamente dal decisivo match in Europa contro il Barcellona. Ovviamente l’evoluzione positiva dei nerazzurri non si può soltanto ricondurre allo switch promosso da mister Simone Inzaghi ma sicuramente è stato uno dei componenti fondamentali per far cambiare marcia alla squadra.

Handanovic, dal 2023 di nuovo in campo

MINUTAGGIO − Che ne sarà di Handanovic? Da ottobre il portiere sloveno non ha visto più il campo. Da capitano tra i pali è passato all’esserlo in panchina diventando il primo motivatore per i propri compagni. E soprattutto per lo stesso Onana, catechizzato e consigliato più volte durante le partite. Da gennaio però potrà ritrovare anche lui un po’ di minutaggio. La data da cerchiare in rosso è il 10 gennaio: Inter-Parma di Coppa Italia. Se le gerarchie saranno confermate anche nel 2023 (più che certo), Handanovic si presterà a diventare il famoso portiere di Coppa. Da capire se lo sarà per tutto il prosieguo (si spera il più lungo possibile) della competizione. Più difficile invece l’impiego per l’altra coppa: quella del 18 gennaio a Riyad. Inzaghi non sottovaluti la presenza e la disponibilità del secondo portiere. Sarà fondamentale tenerlo sempre allenato sia tecnicamente che emotivamente per non incappare in un Radu 2.0.