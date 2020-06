Handanovic bandiera Inter: a breve il rinnovo del capitano – SM

Condividi questo articolo

Samir Handanovic è sempre più una bandiera dell’Inter. A breve la società nerazzurra rinnoverà il contratto del suo capitano fino al 2022

Secondo “Sport Mediaset” è ormai in dirittura d’arrivo quella che in casa Inter è considerata una formalità, il rinnovo del contratto del portiere e capitano Samir Handanovic. In tutti questi anni il portiere sloveno ha saputo conquistare l’ambiente nerazzurro imponendosi come leader silenzioso prima ancora di diventare capitano. Nei programmi della società il suo erede designato è Musso, ma per il momento i pali nerazzurri saranno ancora difesi da Handanovic che firmerà a breve il rinnovo del contratto fino al 2022, quando avrà 38 anni.