Hakimi vuole solo l’Inter! Oggi l’ultima in Bundesliga: i retroscena – GdS

Achraf Hakimi sarà un giocatore dell’Inter! Dopo le notizie arrivate nella giornata di ieri con l’indiscrezioni del Chiringuito TV, anche i quotidiani italiani oggi trovano conferme riguardo l’operazione. Oggi l’ultima partita con il Borussia Dortmund dopo di che sarà a Milano!

SOLO INTER – Achraf Hakimi ha in testa solo l’Inter dopo aver rifiutato Bayern Monaco e Manchester City – pi o meno per lo stesso motivo del Real Madrid -. Oggi la società nerazzurra limerà gli ultimi dettagli con il Real Madrid per definire la trattativa. Le cifre sono ormai note: affare da circa 40-45 milioni e ingaggio da 5 milioni più eventuali bonus e fino al 2025. Il calciatore marocchino era già seguito dall’Inter sin dal 2018, prima del suo passaggio in Bundesliga. Oggi giocherà la sua ultima partita con il Borussia Dortmund (contro l’Hoffenheim alle 15:30). Ma la vera domanda che tutti si pongono è: come fa il Real Madrid a privarsi di un giocatore del genere? Il motivo è semplice. Come riportato dalla rosea, il Real Madrid ha una rosa extra-large con un tesoro di circa 200 milioni di giocatori in prestito in tutta Europa, inoltre ha bisogno di vendere, così come imposto dalla Liga (stesso discorso Barcellona–Lautaro Martinez). Inoltre club e giocatore hanno già avuto modo di parlare della prossima stagione, e Zidane è stato chiaro con il giocatore, confermandogli la possibilità di fare il secondo all’inamovibile Carvajal, al centro del progetto e dei meccanismi del tecnico francese. Questo ha giocato un ruolo fondamentale per l’Inter. Hakimi dunque avrà l’opportunità di confrontarsi in un nuovo campionato e in un ruolo che più gli si addice, quello di esterno di centrocampo.

Fonte: Gazzetta dello Sport.