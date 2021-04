Hakimi: «Scudetto? Non è ancora fatta. Concentrati per sfida al Napoli»

Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, nel corso di un’intervista rilasciata a Bein Sports, ha parlato di tanti temi, fra cui la possibile conquista dello scudetto da parte della squadra nerazzurra

TRAGUARDO – Hakimi parla a proposito dell’obiettivo scudetto in casa Inter: «Scudetto? Alcuni pensano che sia già tutto fatto per la differenza punti che abbiamo sulle altre, però noi non la pensiamo così, mancano ancora tante gare, noi dobbiamo pensare di partita in partita. Ora siamo concentrati sulla prossima sfida di domenica contro il Napoli. Dobbiamo giocare al massimo le gare che restano, solo andando avanti verso la fine del campionato si risolveranno tutti i dubbi ma per ora nulla è risolto».

SVOLTA – Hakimi, infine, individua il punto di svolta della stagione: «Punto di svolta della stagione? Penso che da quando abbiamo cominciato la stagione avevamo degli obiettivi, che erano soprattutto la Champions, passare la fase a gironi e il campionato. Quello della Champions è stato un duro colpo ma ci siamo concentrati ancora di più sul campionato, un obiettivo importante che manca da diversi anni, abbiamo fatto un bel percorso e dobbiamo continuare così».

Fonte: inter.it