Hakimi saluta: «E’ stato solo un anno, ma che anno! Inter nel cuore»

Hakimi è ufficialmente un nuovo giocatore del PSG (vedi articolo). Il marocchino lascia l’Inter dopo solo una stagione e saluta il mondo nerazzurro con un dolce messaggio su Instagram

SALUTI – Achraf Hakimi saluta l’Inter dopo una stagione e uno scudetto: «E’ stato solo un anno, ma che anno! Prima di arrivare non potevo immaginare cosa significasse indossare la maglia dell’Inter. E’ stato un onore difendere questi colori. E’ stata una stagione difficile dovuta alla pandemia, ma ho comunque potuto godere di momenti indimenticabili vincendo lo scudetto e scrivendo la storia con voi. Vorrei ringraziare tutti i membri dello staff, dipendenti della società, tifosi e compagni per il loro affetto, professionalità e rispetto. Anche alla mia famiglia, per il suo sostegno incondizionato. Mi porto l’Inter nel cuore, un forte abbraccio a tutti e forza Inter!».