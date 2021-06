Hakimi, rilancio del Chelsea: offerti Emerson Palmieri e un difensore – TS

Hakimi, si fa sempre più interessante l’asta scatenata dall’Inter per la cessione del giocatore. Secondo quanto riportato ad “TuttoSport” oggi in edicola, il Chelsea avrebbe offerto Emerson Palmieri e un altro giocatore per arrivare al marocchino.

NUOVA OFFERTA – Hakimi inevitabilmente questa estate lascerà l’Inter. È lui il sacrificio numero uno per mettere una pezza al passivo del club nerazzurro. Il Chelsea dal canto suo per arrivare a pareggiare le richieste dell’Inter, avrebbe offerto Emerson Palmieri, da tempo seguito dall’Inter, e il difensore Andrea Christensen. Il cartellino dell’italo-brasiliano si aggira intorno ai 15-20 milioni. Christensen invece potrebbe puntellare la difesa e rendere meno amara un’eventuale cessione di un difensore, come per esempio Milan Skriniar. L’Inter dal canto suo però nonostante la proposta del club inglese chiederebbe anche un conguaglio economico. Il Paris Saint-Germain come risponderà?

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

