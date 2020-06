Hakimi non gioca, saluta il Borussia Dortmund così? L’Inter attende il 90′

L’ultima di Hakimi in maglia Bundesliga non sarà una partita indimenticabile, non essendoci nulla in palio. Per l’obiettivo di mercato dell’Inter, però, sarà una giornata impossibile da dimenticare dopo i due anni passati a Dortmund

ULTIMA IN GERMANIA – Il Borussia Dortmund oggi termina la sua stagione in Bundesliga e, non essendo più in corsa per nessun trofeo, la sua stagione 2019/20 in generale. Sarà l’occasione per Achraf Hakimi di salutare il suo pubblico, giocando in casa contro l’Hoffenheim. Le scelte di Lucien Favre, però, non premiano l’esterno destro classe ’98, che il 30 giugno terminerà il suo prestito biennale in Germania. Hakimi non scenderà in campo dal 1′, come voluto dal Real Madrid, che nelle prossime ore definirà l’accordo con l’Inter per la cessione dell’attuale numero 5 giallonero. Nonostante ciò, non è da escludere la passerella finale: nella distinta di Favre, Hakimi è in panchina. L’Inter aspetta il triplice fischio finale a Dortmund, poi seguiranno aggiornamenti (vedi articolo) sull’asse Madrid-Milano.