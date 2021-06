Hakimi, niente mercato in testa: concentrato solo sulla nazionale

Achraf Hakimi continua a essere al centro delle voci del mercato in uscita dell’Inter, con un sempre crescente interesse dall’estero (vedi articolo). Il giocatore, però, è concentrato soltanto sulla sua nazionale: il Marocco.

VOCI LONTANE – Achraf Hakimi è sicuramente il pezzo più pregiato attualmente in casa Inter. Tanto da aver attirato su di sé le grandi attenzioni del PSG (che deve comunque vendere prima di poter comprare) e del Chelsea. I nerazzurri sono chiari: per meno di 80 milioni di euro, il giocatore non parte. Hakimi che, tuttavia, al momento non è concentrato su quello che potrebbe essere il suo futuro. Infatti l’esterno destro nerazzurro è al momento impegnato con la sua nazionale, il Marocco, con la quale disputerà due amichevoli nei prossimi giorni. Nello specifico l’8 giugno contro il Ghana e il 12 giugno contro il Burkina Faso. Solo e soltanto dopo si potrà parlare del futuro. Speriamo in nerazzurro.

