Hakimi: «Inter? Felice di essere in finale, ma farò di tutto per batterli»

Hakimi avvisa la sua ex Inter, che incontrerà sabato prossimo a Monaco di Baviera nella finale di Champions League con la maglia del Psg.

FINALE CONTRO L’EX – Esattamente a sette giorni dalla finale di Champions League tra Psg e Inter, ha parlato a France Tv l’ex terzino marocchino nerazzurro, oggi a Parigi, Achraf Hakimi. Le sue parole: «Sono felice di giocare contro di loro, ma ora che sono a Parigi, farò di tutto per batterli . Dobbiamo vincere, siamo il Paris Saint-Germain e tutti i titoli contano. Dobbiamo vincere per i nostri tifosi. Lavoriamo per questo. Ci restano ancora poche partite per fare la storia, non solo del Paris Saint-Germain, ma di tutto il mondo del calcio; sarà incredibile realizzare una triplete».

DUE SOGNI – Poi Hakimi, dopo aver avvisato la sua ex Inter, rivela il doppio prestigioso sogno tra Coppa di Francia, in programma questa sera contro il Reims, e la finale contro la Beneamata a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio: «Il mio sogno è finire la stagione con il Paris Saint-Germain vincendo la Coppa di Francia ed entrare nella storia del club riportando la prima Champions League a Parigi. Penso che la città e i tifosi se lo meritino».